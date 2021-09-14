Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 506591 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 сентября 2021 года выросло до 506591 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 12 до 3941 человека.

Выздоровели и выписаны 495561 (+1115) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3941 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1630 человек (17,57% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 8066129 (+9274) тестов на коронавирус.