Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 499279 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 10 сентября 2021 года выросло до 499279 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3893 человек.

Выздоровели и выписаны 489870 (+1529) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3893 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1859 человек (7,87% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7988839 (+23602) тестов на коронавирус.