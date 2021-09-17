Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 512460 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 17 сентября 2021 года выросло до 512460 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 12 до 3978 человек.

Выздоровели и выписаны 500051 (+1396) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3978 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1979 человек (6,46% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 8149596 (+30626) тестов на коронавирус.