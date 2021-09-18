Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 514446 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 18 сентября 2021 года выросло до 514446 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 13 до 3991 человека.

Выздоровели и выписаны 501659 (+1608) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3991 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1986 человек (6,65% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 8179442 (+29846) теста на коронавирус.