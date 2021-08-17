Минздрав Беларуси готовится к осенней вспышке пандемии коронавируса

Минздрав Беларуси ожидает очередную волну пандемии коронавируса в сентябре-октябре, заявил сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

«Несмотря на небольшой летний спад, пандемия пока что никуда не ушла, и мы, безусловно, ожидаем очередной эпидемический рост в сентябре-октябре. Летом руководители учреждений здравоохранения имели возможность немного разгрузить медработников, а сейчас мы начинаем готовиться к осени», – заявил Пиневич.

«На сегодняшний день учреждения здравоохранения страны обеспечены медикаментами на более чем 6 месяцев, средствами индивидуальной защиты – на более чем 3 месяца. Из работающих в стране пости 77 тыс. коек в больницах на сегодняшний день занято под «ковид» – 6 тысяч. И если на 1 января 2020 года в стране работали 8 тыс.700 кислородных точек, то сейчас – 20 тыс. 700». За более чем год работы медицинским работникам, которые работали с пациентами с COVID-19 выплачено более 1 212 млн. рублей», - сообщил чиновник.