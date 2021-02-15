Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 269 787 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 15 февраля 2021 года выросло до 269 787 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1858 человек.

Выздоровели и выписаны 259029 (+827) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1858 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 100 человек (11,44% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4 690 812 (+9 613) тестов коронавирус.