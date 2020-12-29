Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 190404 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 29 декабря 2020 года выросло до 190404 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1404 человек.

Выздоровели и выписаны 169257 (+1836) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1404 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1816 человек (39,86% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 3937864 (+4555) теста коронавирус.