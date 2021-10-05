Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 547826 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 5 октября 2021 года выросло до 547826 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось наи12 до 4212 человек.

Выздоровели и выписаны 525144 (+1307) пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4212 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1978 человек (16,2% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 8650065 (+12205) тестов на коронавирус.