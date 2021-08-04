Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 449 302 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 4 августа 2021 года выросло до 449 302 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3494 человек.

Выздоровели и выписаны 443 417 (+1 037) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3494 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 967 человек (4,51% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 352 203 (+21 459) теста на коронавирус.