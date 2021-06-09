Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 401 853 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 9 июня 2021 года выросло до 401 853 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2939 человек.

Выздоровели и выписаны 394 272 (+1 035) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2939 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 834 человека (4,48% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 466 165 (+18 612) тестов на коронавирус.