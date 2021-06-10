Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 402 819 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 10 июня 2021 года выросло до 402 819 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2949 человек.

Выздоровели и выписаны 395 463 (+1 191) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2949 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 191 человека (6,93% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 483 352 (+17 187) тестов на коронавирус.