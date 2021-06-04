Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 398 052 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 4 июня 2021 года выросло до 398 052 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2892 человека.

Выздоровели и выписаны 389 929 (+1 297) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2891 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 183 человека (7,42% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 394 155 (+15 943) тестов на коронавирус.