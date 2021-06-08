В Беларуси подписаны поправки в кодексы по уголовной ответственности

В Беларуси подписан и опубликован закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности».
Поправками вводится уголовная ответственность:
за экстремизм: создание экстремистского формирования и участие в нем, подготовку к участию, финансирование такой деятельности и содействие ей;
за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий;
за незаконные сбор и распространение личных данных, несоблюдение требований по их защите;
за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента, налоговое мошенничество и уклонение от уплаты страховых взносов в фонд социальной защиты населения;
за производство, ввоз или сбыт фальсифицированных медицинских препаратов, а также подделка документов качества, маркировки таких препаратов;
за распространение владельцем интернет-ресурса запрещенной информации, совершенное в течение года после привлечения к административной ответственности;
за незаконные сбор либо получение сведений, составляющих государственные секреты, с целью их распространения (при отсутствии признаков измены государству или шпионажа).
Ужесточена ответственность:
за уклонение от уплаты налогов: до семи лет за преступление, причинившее ущерб в крупном размере (было до трех лет), до 12 лет — в особо крупном (было до семи);
за убийство сотрудника милиции или военнослужащего;
за насилие либо угрозу в отношении силовиков и судей;
за сопротивление сотрудникам милиции;
за публичное оскорбление представителя власти;
за организацию беспорядков либо участие в них;
за публичные призывы к проведению несанкционированных массовых мероприятий;
за умышленное блокирование дорог, повлекшее большой ущерб.
Основные изменения вступают в силу через три месяца.