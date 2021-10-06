Мингорисполком установил нормы потребления теплоэнергии для отопления и подогрева воды в домах без счетчиков

Решением Мингорисполкома № 2840 от 23 сентября 2021 г. установлены нормативы потребления тепловой энергии для подогрева воды и отопления в жилых домах, где не установлены приборы группового учета.

Согласно документу, норматив потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии, на отопительный период 2021/2022 года установлен в размере 0,0179 Гкал/1 кв. метр при полном месяце отопления.

Норматив подогрева 1 куб. метра воды с 1 сентября 2021 г. по 31 августа 2022 г. составляет 0,0759 Гкал.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.