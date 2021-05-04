В Беларуси хотят вернуть в общепит кое-какую ранее запрещенную пластиковую посуду.

Запрет на использование большого количества разновидностей пластиковой посуды начал действовать в этом году, но что-то пошло не так.

Постановление № 14 от 19 февраля 2020 года запрещало многие разновидности "пластика" в кафе, ресторанах и столовых, пишет Sputnik.

Теперь из перечня предлагается исключить стаканы объемом 300 мл и более, трубочки (соломинки) для напитков, а также контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки и бутылки.

В перечне запрещенного пластика останутся одноразовые пластиковые палочки для размешивания напитков, чашки, тарелки, одноразовые пластиковые вилки, ложки и ножи.

Ознакомиться с проектом постановления можно на Правовом форуме Беларуси, замечания и предложения вносятся с 4 мая до 18:00 14 мая 2021 года.