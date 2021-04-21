Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 347 316 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 21 апреля 2021 года выросло до 347 316 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2453 человек.

Выздоровели и выписаны 337 620 (+1 393) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2453 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 318 человек (6,71% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 705 532 (+19630) теста на коронавирус.