В аптеках Беларуси расширили запрет на продажу спиртосодержащих настоек после 9 вечера

Минздрав Беларуси уточнил перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов, продажа которых запрещена в аптеках с 21.00 до 8.00.

Согласно постановлению ведомства №14 от 23 февраля 2021 года, указанный перечень включает 21 наименование.

Теперь, после 9 вечера отдельная прослойка беларусов не сможет скрасить свой вечер такими лекарствами как экстракт для приема внутрь и местного применения «Диаротокан», настойка для наружного применения «Диаротокан-плюс», «Трикардин», настойки женьшеня, аралии, календулы, пиона, пустырника, эхинацеи пурпурной, корня валерианы, экстракт «Элеутерококк», капли «Корвалдин», сердечные капли, иные препараты.