Лукашенко хочет усилить монополию государства на алкоголь

Лукашенко высказался за усиление монополии государства в производстве и реализации алкогольной продукции, отметив, что продажа спиртного является «серьезным подспорьем» для бюджета.

"Алкогольная продукция - товар особый, подакцизный, и во всем мире он регулируется жестко государством. Беларусь не исключение. Наверное, у нас самое жесткое регулирование, поскольку существует определенная монополия на производство и реализацию алкоголя. И я абсолютно убежден, что мы на этом этапе должны, посмотрев на этот вопрос, эту монополию усилить, исходя из опыта работы последних лет", - заявил сегодня Лукашенко на совещании.

"Не секрет, что данный продукт является серьезным подспорьем для нашего бюджета», - добавил он. – «Но не это главное. Главное - последствия этого пития, поэтому хотелось бы, чтобы присутствующие здесь ответственные за развитие алкогольной отрасли затронули и вопрос последствий".

Последствия этого пития волнуют белорусского правителя с токи зрения пополнения «нашего» бюджета и не больше.

"Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков. Это, прежде всего, угроза жизни и здоровью людей", - сказал он. Само питие, по мнению Лукашенко, не является угрозой.

Угрозой для бюджета могут стать недобросовестная конкуренция на внутреннем рынке, наличие сложностей во взаиморасчетах между поставщиками и потребителями, медленный рост экспорта.