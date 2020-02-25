Беларусь оказалась самой пьющей страной по версии World Population Review

Организация "World Population Review" составила рейтинг стран по количеству ежегодного потребления алкоголя. Этот рейтинг возглавила Беларусь с потреблением 14,4 л чистого алкоголя на душу населения.

В десятке самых пьющих в основном оказались европейские страны. На втором месте за пьющей Беларусью оказалась Литва - 12,9 л на душу населения; затем следуют Гренада - 11,9 л, Чехия - 11,8 л, Франция - 11,8 л, Россия - 11,5 л, Ирландия - 11,4 л; Люксембург - 11,4 л на душу населения; Словакия - 11,4 л на душу населения; Германия - 11,3 л на душу населения.

В комментарии к рейтингу отмечается, что в 1,75 л водки находится около 300 мл чистого спирта, учитываемого в статистике. Выходит, что в среднем один человек в Беларуси выпивает около 48 таких бутылок за год.