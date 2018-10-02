Совмин РБ запретил платить магазинам за продвижение алкоголя

Правительство Беларуси запретило производителям и поставщикам алкоголя выплачивать бонусы предприятиям торговли за продвижение алкогольных напитков, следует из постановления Совмина №704 от 28 сентября 2018 года.

«…выплата юридическими лицами, осуществляющими производство и (или) оптовую торговлю алкогольными напитками, на которые госорганами, осуществляющими регулирование цен (тарифов), установлены предельные минимальные отпускные цены, любых вознаграждений (премий, бонусов и иных платежей) за продвижение этих напитков не допускается», - говорится в официальном комментарии к постановлению.

«Под вознаграждениями (премиями, бонусами и иными платежами) за продвижение алкогольных напитков понимаются вознаграждения, выплачиваемые юридическому лицу, осуществляющему торговлю алкогольными напитками, в связи с приобретением им у поставщика алкогольных напитков в определенном количестве, а также за оказание услуг, направленных на повышение спроса покупателей на товары, в том числе путем рекламирования алкогольных напитков и (или) используемых для их обозначения товарных знаков, исследования потребительского спроса, проведения маркетинговых исследований и (или) подготовки информации о таких исследованиях, подготовки иной отчетности, содержащей информацию об алкогольных напитках, иных подобных услуг», - пояснило правительство.