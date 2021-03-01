Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 288 267 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 1 марта 2021 года выросло до 288 267 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1985 человек.

Выздоровели и выписаны 278 661 (+666) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1985 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 961 человека (9,28% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4 908 397 (+10 359) тестов на коронавирус.