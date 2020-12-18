Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 169 648 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 18 декабря 2020 года выросло до 169 648 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1308 человек.

Выздоровели и выписаны 147316 (+1 919) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1308 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 917 человек (6,38% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 3718238 (+30059) тестов коронавирус.