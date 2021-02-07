Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 258691 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 7 февраля 2021 года выросло до 258691 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1783 человек.

Выздоровели и выписаны 247177 (+2236) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1783 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1732 человека (8,94% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4577305 (+19358) тестов на коронавирус.