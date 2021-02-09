Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 260060 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 8 февраля 2021 года выросло до 260060 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1801 человека.

Выздоровели и выписаны 248064 (+361) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1801 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 561 человека (7,84% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4593784 (+7151) теста на коронавирус.