Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 256959 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 февраля 2021 года выросло до 256959 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1773 человек.

Выздоровели и выписаны 244941 (+1797) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1773 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1787 человек (9,33% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4557947 (+19135) тестов на коронавирус.