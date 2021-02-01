Последнее обновление: 01.02.2021 13:20

В Беларуси ширина внешнего канала в интернет в 2020 году выросла до 1800 Гбит/с

Ширина внешнего канала для доступа в сеть Интернет увеличилась за последние полгода на 50 Гбит/с и составила 1800 Гбит/с, сообщило Минсвязи РБ.

По состоянию на 1 января 2021 г. услуги электросвязи оказывают 189 операторов электросвязи.

Количество абонентов стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет увеличилось более чем на 23 тыс. и составило 3,256 млн. На 8 тыс. увеличилось и составило 2,36 млн. количество абонентов IP-телевидения.

Более 3,62 млн. абонентов подключены к мультисервисной IMS-платформе, что на 120 тыс. больше, чем на 1 июля 2020 года.

Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, также увеличилось на 70 тыс. и составило 2,74 млн.

Количество абонентов сотовой подвижной электросвязи выросло на 8 тыс. и по итогам 2020 года составляет 11,66 млн.

Услугами сотовой подвижной электросвязи второго поколения (2G) можно воспользоваться на 98,7 % территории республики, а третьего поколения (3G) – на 98,4 %. Охват населения и территории республики услугами сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE за последние полгода значительно увеличился и на конец 2020 года составил 89,4 % и 30,6 % соответственно.

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