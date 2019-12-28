Последнее обновление: 28.12.2019 12:29

Белтелеком бесплатно получит 76% акций Гродненского провайдера «Гарант»

Республиканское унитарное предприятие «Белтелеком» безвозмездно получит в собственность акции ОАО «Гродненский областной техноторговый центр «Гарант», следует из постановления Совмина №917 от 26 декабря 2019 года.

Согласно документу 17 762 простые (обыкновенные) акции номинальной стоимостью 76 рублей 84 копейки на общую сумму 1 364 832 рубля 8 копеек будут переданы из собственности Гродненской области в собственность Республики Беларусь.

Далее, Госкомимущество РБ до 31 декабря 2019 года безвозмездно передаст эти акции Белтелекому, что составляет 76% УФ центра «Гарант».

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