Последнее обновление: 20.11.2024 18:00

Эстонская государственная авиакомпания подаст заявление о банкротстве

Эстонская государственная авиакомпания Nordica прекратит деятельность и подаст заявление о банкротстве после неудачной попытки приватизации. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Nordic Aviation Group приняла решение о ликвидации Nordic Aviation Group AS и Regional Jet OÜ (Xfly) после того, как 18 ноября провалились переговоры с инвестором Ларсом Туесеном, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Туесен - владелец датской авиакомпании Jettime и 2%-й акционер латвийской airBaltic.

"К сожалению, потенциальный инвестор в понедельник заявил, что не намерен продолжать приватизацию из-за чрезмерных рисков", - пояснила председатель наблюдательного совета Nordic Aviation Group Кадри Ланд.

Ремко Альтхейс, генеральный директор Nordic Aviation Group, заявил, что совет директоров подаст уведомление о банкротстве как можно быстрее.

Компания уже уведомила своих работников и деловых партнеров, включая лизингодателей воздушных судов, о намерении объявить о банкротстве.



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