Последнее обновление: 05.10.2023 10:24

В Беларуси операторам связи разрешили удаленно идентифицировать клиентов

Минсвязи Беларуси разрешило операторам связи осуществлять удаленную идентификацию физических лиц, приобретающих услуги связи.

«…при заключении договора об оказании услуг электросвязи без личного присутствия другой стороны оператором электросвязи, поставщиком услуг электросвязи проводится удаленная идентификация такой стороны – физического лица, достигшего возраста 18 лет и имеющего документ, удостоверяющий личность», - говорится в постановлении №20 от 19 сентября 2023 года.

Для этого оператору связи предстоит внедрить онлайновую систему идентификации человека, сравнив его фото в паспорте с онлайновым селфи.

«…для проведения удаленной идентификации пользователя оператором электросвязи, поставщиком услуг электросвязи обеспечивается: изготовление фото- и (или) видеоматериала с разборчивым отображением лица пользователя и документа, удостоверяющего его личность, которое позволяет различить: для документов, удостоверяющих личность, изготовленных в формате книжки, – цветное изображение владельца, образец подписи, данные о владельце; для биометрических документов, удостоверяющих личность, – данные персонализации», - сказано в документе.

Покупателю услуг связи придется согласится с передачей оператору «видеоматериала с перелистыванием страниц» паспорта.

«…активация услуг электросвязи осуществляется оператором электросвязи, поставщиком услуг электросвязи только в случае подтверждения удаленной идентификации пользователя и заключения с ним договора об оказании услуг электросвязи», - сказано в документе.

Между тем, удаленная активация не распространяется на услугу международного роуминга. Международный роуминг активируется «поставщиком услуг электросвязи только при личном присутствии абонента».

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