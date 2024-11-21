Apple представила Индонезии план инвестиций ради отмены запрета продаж iPhone

Американская Apple Inc. представила властям Индонезии план инвестиций в страну на сумму $100 млн.

Предложенная сумма в 10 раз выше предыдущего плана, в рамках которого компания собиралась вложить $10 млн в строительство предприятия по выпуску компонентов и аксессуаров для устройств Apple в городе Бандунг (провинция Западная Ява), заявило Министерство промышленности Индонезии.

Инвестиции на сумму $100 запланированы на следующие два года.

В октябре Индонезия заблокировала продажи новейших смартфонов Apple в связи с тем, что компания не выполнила требований, касающихся инвестиций в страну.

Минпром страны выдвигает ряд требований, которые Apple нужно выполнить, чтобы продолжить продажи новых iPhone в Индонезии. Это, в частности, расширение R&D-подразделения в стране и интеграция индонезийских компаний в глобальную цепочку поставок Apple.

В 2023 году Apple продала 2,61 млн iPhone в Индонезии - это максимум среди стран Юго-Восточной Азии.