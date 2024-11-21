Продажи автомобилей в ЕС выросли в октябре на 1,1%

Продажи автомобилей в Европейском союзе в октябре увеличились на 1,1%. Об этом говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Число зарегистрированных в странах ЕС новых легковых машин достигло 866,397 тыс. по сравнению с 856,762 тыс. в октябре прошлого года.

В том числе в Германии, крупнейшем авторынке Европы, показатель вырос на 6%, в Испании - на 7,2%. При этом во Франции продажи упали на 11,1%, в Италии - на 9,1%.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце повысилось на 0,1% - до 1,042 млн. В том числе в Великобритании продажи упали на 6%.

Реализация электромобилей в Евросоюзе повысилась на 2,4%, составив 124,907 тыс.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС увеличились в октябре на 16,7%, в то время как у Stellantis они упали на 16,9%, у Renault - на 1,5%. Германский производитель автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG повысил реализацию машин на 4,7%, а его основной конкурент Mercedes-Benz - сократил на 1%.

Южнокорейская Hyundai Group продемонстрировала снижение продаж на 11,9%, японская Toyota Group увеличила их на 17,4%.

Американский производитель электромобилей Tesla (SPB: TSLA) продал в Евросоюзе 11,088 тыс. машин, что на 21% меньше, чем в октябре прошлого года.

В январе-октябре продажи автомобилей в ЕС повысились на 0,7% - до 8,856 млн. Реализация электромобилей уменьшилась на 4,9% и составила 1,173 млн.