В Румынии выявили сеть по изготовлению фальшивых документов людям из Украины, Молдовы и РФ

В Румынии заявили о разоблачении крупной сети мошенников, которые занимались изготовлением поддельных документов и продавали их гражданам Украины, Молдовы и России. Об этом сообщает Digi24.

По версии следствия, злоумышленники действовали в сотрудничестве с должностными лицами двух мэрий на востоке страны – в жудеце Ботошани недалеко от границ с Украиной и Молдовой. Мошенники выискивали заброшенные дома, владельцы которых умерли или эмигрировали, и с помощью должностных лиц мэрии изготавливали поддельные румынские удостоверения личности, которые дальше продавали гражданам Украины, Молдовы и России за € 350-400 и прописывали их по адресам умерших румын.

В документах могли произвольно менять имена, место рождения и тому подобное. Иногда людей прописывали в помещениях, которые явно не являются жилыми.

Только в одной из общин жудеца Ботошани изготовили 10 тысяч таких документов.