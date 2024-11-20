В JPMorgan отметили рост доходности майнинга биткоина на 29%

За первую половину ноября показатель доходности добычи биткоина — хешпрайс — вырос на 29%. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на отчет JPMorgan.

Аналитики Реджинальд Смит и Чарльз Пирс отметили, что значительному улучшению экономики майнинга способствовали два основных фактора: ралли котировок первой криптовалюты, опередившее увеличение хешрейта; рост доли транзакционных комиссий в процентах к вознаграждению за блок.

После победы в начале ноября Дональда Трампа на президентских выборах в США цена биткоина прибавила около 30%, достигнув нового исторического максимума.

Совокупная вычислительная мощность сети за этот период выросла на 2%, до средних 718 EH/s.

Так, 18 ноября в результате очередного перерасчета сложность майнинга увеличилась всего на 0,63%, подтвердив замедление расширения хешрейта. Однако находящийся на рекордной отметке в 102,29 T показатель продолжит оказывать давление на рентабельность добычи.

По данным JPMorgan, на 14 отслеживаемых банком майнинговых компаний с листингом в США по-прежнему приходится около 28% совокупных мощностей сети.

Общая капитализация этих предприятий с 31 октября по 15 ноября выросла на 33%, или примерно на $8 млрд.

В октябре аналитики Matrixport указали на потенциал роста котировок майнеров ввиду стабилизации падения дохода и отставания от динамики биткоина.