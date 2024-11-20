Цены производителей в ФРГ в октябре снизились на 1,1%

Цены производителей в Германии в октябре сократились на 1,1% относительно того же месяца прошлого года. Об этом сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

Темпы снижения показателя замедлились после падения на 1,4% месяцем ранее. Отрицательная динамика сохраняется уже 16 месяцев подряд.

Энергоносители в прошлом месяце подешевели на 5,6% в годовом выражении, в том числе нефтепродукты - на 12,9%, природный газ - на 10,1%, электроэнергия - на 7,3%.

Цены на потребительские товары недлительного пользования выросли на 1,9%. Продукты питания подорожали на 2,1%. Капитальные товары стали дороже на 2%.

Относительно сентября цены производителей в прошлом месяце увеличились на 0,2%. Цены на энергоносители выросли в помесячном сравнении на 0,6%.