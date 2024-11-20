Армения запускает программу компенсации таможенных пошлин для поддержки экспортеров

Правительство Армении представило на единой платформе правовых актов e-draft проект программы компенсации таможенных пошлин, направленный на стимулирование экспорта.

Инициатива разработана Министерством экономики в ответ на возросшие транспортные расходы и логистические трудности, с которыми сталкиваются армянские производители при выходе на международные рынки.

Согласно проекту, экспортерам будут компенсироваться таможенные пошлины, установленные в странах импорта армянской продукции. Размер компенсации будет определяться на основе таможенной стоимости экспортируемого товара и соответствовать ставкам пошлин, установленных законодательством страны-импортера.

Финансирование программы планируется осуществлять за счет средств государственного бюджета.

Программа будет реализовываться поэтапно с учетом возможностей государственного бюджета и потребностей бенефициаров.

По прогнозам правительства, эта инициатива должна способствовать увеличению объемов экспорта армянской продукции, укреплению узнаваемости "Армянского бренда" на международных рынках и диверсификации экспортных направлений.

Данная мера поддержки доступна как для организаций, так и для индивидуальных предпринимателей, занимающихся экспортной деятельностью, и призвана создать более благоприятные условия для продвижения армянской продукции на внешних рынках.