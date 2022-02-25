Последнее обновление: 25.02.2022 14:41

Власти РБ назначили Белтелеком оператором республиканской системы видеонаблюдения

Госпредприятие «Белтелеком» указом №69 от 25 февраля 2022 года назначено техническим оператором республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

«Документ предусматривает замену действующего технического оператора республиканской системы мониторинга общественной безопасности ООО "24х7 Паноптес" на РУП "Белтелеком". Указанное предприятие определено как единый оператор, ответственный за создание и функционирование республиканской системы мониторинга общественной безопасности, а также хранение полученной информации», - говорится в официальном комментарии к указу.

Накануне США ввели санкции в отношении ООО "24х7 Паноптес" за использование системы видеонаблюдения в целях политического сыска.

Документом также предусмотрено интегрирование в республиканскую систему мониторинга общественной безопасности специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, предназначенных для фиксации административных правонарушений, в первую очередь нарушений правил дорожного движения.

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