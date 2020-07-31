Последнее обновление: 31.07.2020 10:25

Минсвязи предлагает обсудить цифровое развитие Беларуси

Министерство связи Беларуси вынесло на обсуждение проект концепции госпрограммы "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы.

«Проектом концепции предусматривается реализация мероприятий по созданию и развитию современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрению инновационных решений в отраслях экономики и технологий "умных городов", а также обеспечению информационной безопасности таких решений», - говорится в сообщении ведомства.

Проектом или концепцией предусматривается совершенствование государственных электронных сервисов для предотвращения "цифрового разрыва" между городом и сельской местностью.

Планируется развивать дополненную реальность, технологии беспроводной связи, интернет вещей, промышленный интернет, компоненты робототехники, сенсорику и другие направления.

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