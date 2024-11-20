Последнее обновление: 20.11.2024 18:00

На строительные работы в Беларуси за январь-октябрь затрачено 16,8 млрд рублей

Категории: Беларусь

В Беларуси объем подрядных работ в строительстве за январь-октябрь 2024 года составил 16,8 млрд рублей.

Как сообщает Белстат, это на 3,3 млрд рублей, или на 24,4% больше по сравнению с январем-октябрем 2023 года.

При этом доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ в строительстве составила 27,9%.

Больше всего в строительстве задействована частная форма собственности - 78,6%, государственная составила 20,8%, иностранная - 0,6%.

Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ составила 31,8%, Минской области – 18,5%, Гомельской - 10,8%, Брестской - 11,3%, Гродненской – 9,7%, Витебской – 8,8%, Могилевской - 9,1%.

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