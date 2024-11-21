Нацбанк Казахстана пояснил ускорение инфляции в стране до 8,5%

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Виталий Тутушкин рассказал о темпах инфляции в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил зампред Нацбанка, ряд военных конфликтов в мире, а также общее снижение объемов мировой торговли и инвестиций продолжают оказывать влияние на состояние и развитие мировой экономики. При этом ВВП в Казахстане растет. По данным Нацбанка, ВВП за 9 месяцев текущего года увеличился на 4,0%, и это на фоне высокой базы прошлого года.

"Несмотря на общий понижательный тренд внутри года, инфляция в октябре в сравнении с сентябрем ускорилась до 8,5% в годовом выражении. Отмечу, что инфляция уже более чем в 2,5 раза ниже пиковых значений, наблюдавшихся в феврале 2023 года. Тем не менее этот уровень все еще значительно выше целевого показателя Национального банка — 5%", - сказал Виталий Тутушкин, выступая на пленарном заседании в Сенате.

Зампред Нацбанка также рассказал о проинфляционных рисках.

"С внешней стороны они вызваны ростом цен в основных странах-торговых партнерах и ростом мировых цен на продукты питания. Внутренние факторы включают продолжающийся рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сохраняющийся высокий внутренний спрос на фоне фискального стимулирования, а также незаякоренные инфляционные ожидания. Мы видим, что ненефтяной дефицит остается высоким, и значительная доля расходов бюджета по-прежнему зависит от трансфертов из Национального фонда", - добавил он.