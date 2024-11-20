Нацбанк Казахстана предложил новые меры регуляции криптовалют

Национальный банк Казахстана выступил с инициативой законодательно утвердить токенизацию активов, предложив новую стратегию регулирования криптовалютного рынка, передает Kazinform.

Нацбанк разработал ряд рекомендаций для регулирования крипторынка, опираясь на анализ подходов к криптовалютам в различных странах. Эксперты отметили, что запреты на криптоактивы зачастую оказываются неэффективными. Глобализация и доступ к международным платформам позволяют пользователям обходить ограничения, продолжая использовать криптовалюты и блокчейн.

Сбалансированный подход, сочетающий снижение рисков с поддержкой инноваций, признан наиболее успешным. Он помогает бороться с нелегальным оборотом криптоактивов, защищать финансовую систему и обеспечивать осознанное использование технологий через повышение финансовой грамотности населения.

По данным Нацбанка, около 1,5 млн казахстанцев торгуют криптовалютами на международных децентрализованных биржах, оставаясь в «серой зоне». Это создает ряд проблем, таких как отсутствие защиты прав потребителей и уклонение от налогов, что вредит экономике страны.

Чтобы минимизировать риски и развивать рынок криптовалют, Нацбанк предложил следующие меры:

внедрение принципов «умного регулирования»: регулятор должен учитывать такие особенности криптовалют, как их волатильность, анонимность и киберугрозы;

повышение финансовой грамотности: образовательные инициативы позволят пользователям осознанно пользоваться криптоинструментами и минимизировать риски;

разработка механизмов AML и KYC. AML (Anti-Money Laundering) — борьба с отмыванием денег. KYC (Know Your Customer) — проверка личности пользователей для повышения прозрачности операций.

Кроме того, предлагается обеспечить правовую защиту участников рынка. Это особенно важно для инвесторов и потребителей, чтобы минимизировать их финансовые потери.

Помимо этого, регулятор инициирует законодательно утвердить токенизацию активов. Токенизация позволяет преобразовывать реальные активы (например, недвижимость, товары или акции) в цифровые токены, которые можно свободно продавать, покупать или обменивать. Этот шаг откроет доступ к новым финансовым инструментам и сделает рынок более прозрачным.

Ранее председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил о необходимости легализации криптовалют и криптообменников в стране.

В 2024 году биткоин вырос в цене на 80%, опередив традиционные инвестиции, например, акции и золото. Это произошло в том числе из-за снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США.