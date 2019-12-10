Лукашенко подписал указ о критически важных объектах информатизации

Лукашенко подписал указ №449 "О совершенствовании государственного регулирования в области защиты информации", сообщила пресс-служба белорусского правителя.

«Документ разработан в целях актуализации правовых основ технической и криптографической защиты информации, создания эффективной нормативной правовой базы для отнесения объектов информатизации к критически важным, обеспечения киберустойчивости критически важных объектов информатизации (КВОИ), информационных систем, предотвращения деструктивных информационных воздействий и иных информационных угроз», - говорится в сообщении.

В указе актуализированы основные требования по обеспечению технической и криптографической защиты информации, уточняются полномочия государственных органов, а также права и обязанности владельцев (собственников) информационных систем и КВОИ. Кроме того, скорректированы отраслевые критерии отнесения объектов информатизации к критически важным.

Данная мера позволит дополнительно включить в Государственный реестр критически важных объектов информатизации ряд объектов топливно-энергетического комплекса, промышленного и финансового секторов, сферы транспорта и коммуникаций, ЖКХ, здравоохранения и образования.

«Реализация мер… позволит государству увеличить безопасность и надежность информационно-коммуникационных сетей и информационных систем», - отмечается в сообщении.