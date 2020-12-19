Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 171579 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 19 декабря 2020 года выросло до 171579 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 8 до 1316 человек.

Выздоровели и выписаны 149353 (+2037) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1316 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1931 человека (6,47% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 3748073 (+29835) теста коронавирус.