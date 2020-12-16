Тихановская обсуждает возможность поставки европейской вакцины для беларусских врачей

Светлана Тихановская обсудила на встрече с еврокомиссаром Оливером Вархели возможность поставки вакцины для врачей Беларуси, которые работают с covid-положительными пациентами.

На этой неделе ряд европейских стран начинает вакцинацию своих граждан.

Светлана Тихановская считает, что можно организовать партию прививок для беларусских медиков. Вакцину в Беларусь можно поставить как оригинальную из Германии, так и произведенную в Литве или Польше по рецептуре немецкой компании Pfizer, пишет телеграм-канал Тихановской.

«Нынешний бюджет Евросоюза, выделенный на помощь Беларуси, позволяет организовать эти поставки. В таком случае нужно согласие режима, и европейские чиновники готовы вести переговоры об этом. Несмотря на то, что режим закупает вакцину в России, здесь речь идет о качественной европейской вакцине, которая прошла проверку по международным стандартам. Это даст возможность людям и специалистам медицинской сферы самим делать выбор», - говорится в сообщении.

«Нужно помочь тем, кто в первую очередь страдает от covid и безответственной политики Лукашенко и его чиновников относительно пандемии. Для нас важна жизнь каждого человека, каждого, кто на передовой сражается с вирусом. Если государство не выполняет своих обязательств, то мы готовы брать ответственность в свои руки и делать всё, что может спасти тысячи беларусов», - заявила Тихановская.