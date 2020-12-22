Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 177274 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 22 декабря 2020 года выросло до 177274 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 8 до 1341 человека.

Выздоровели и выписаны 154807 (+1877) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1341 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1858 человек (22,37% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 3803118 (+8306) тестов коронавирус.