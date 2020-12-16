Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 165897 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 16 декабря 2020 года выросло до 166897 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1291 человека.

Выздоровели и выписаны 143373 (+1930) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1291 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1838 человек (7,33% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 3659372 (+25048) теста коронавирус.