Францию накрыла сильная жара: закрыто более тысячи школ и верхушка Эйфелевой башни

Во Франции во вторник, 1 июля, ожидается новый пик жары, в связи с чем в 16 департаментах страны объявлен красный уровень опасности. Об этом сообщает Le Figaro.

Как отмечено, еще для 68 департаментов сохранен оранжевый уровень опасности.

Французское метеорологическое агентство предупреждает, что во вторник в "оранжевых" департаментах ожидается температура воздуха в диапазоне от 36°C до 39°C.

В департаментах с красным уровнем опасности жара достигнет показателей 40°C-41°C.

"Понижение температуры начнется постепенно в среду с запада страны, но в центре и на востоке страны сохранится жаркая погода", – объясняет агентство.

Из-за сильной жары верхушка знаменитой Эйфелевой башни в Париже будет закрыта для посетителей до среды. При этом посетители могут попасть на первый и второй этажи.

Министерство образования объявило в понедельник вечером, что около 1350 государственных школ из 45 тысяч будут частично или полностью закрыты во вторник из-за жаркой погоды.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру отправился в Оперативный центр межведомственного кризисного управления (Cogic) для оценки ситуации.

Сообщалось, что ночь с 29 на 30 июня во Франции стала самой теплой в истории наблюдений для июня.

От экстремальных температур сейчас страдает весь юг Европы. В Италии, Испании, Греции дневные температурные максимумы превышают 40°C.