Последнее обновление: 13.10.2020 22:59

За 2 месяца протестов в Беларуси пострадали не менее 1376 человек

За время протестов в августе-сентябре 2020 года от действий силовиков в Минске пострадали не меньше 1 376 человек.

Об этом пишет Медиазона со ссылкой на архив материалов Следственного комитета по травмам протестующих в Минске, который предоставил анонимный источник.

Каждый третий получил травмы средней тяжести и увечья. Больше 600 человек были избиты не во время митингов, а после задержания в отделах милиции и в изоляторе на Окрестина.

«Произошли по меньшей мере три случая сексуального насилия, один из изнасилованных — несовершеннолетний», - отмечает издание со ссылкой на документы, полученные от источника в Следственном комитете РБ.

Как отмечает издание, в предоставленном архиве находились несколько таблиц с краткой информацией о каждом случае, а также материалы проверок сообщений о пытках.

Самый жесткий разгон протестующих силовики устроили 10 августа: на улицах — без учета избиений в РУВД и на Окрестина — травмы получили не меньше 291 человека. В этот же день произошли самые массовые задержания: в отделы милиции доставили больше 3 тысяч человек. После 10 августа силовики, в основном, вновь и вновь избивали тех, кто уже был задержан или находился под арестом.

Следующие стычки с силовиками произошли 13 сентября во время похода на правительственные коттеджи в Дроздах: впервые за месяц было зафиксировано более двух десятков случаев насилия. На этой дате данные заканчиваются.

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