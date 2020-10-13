Последнее обновление: 13.10.2020 10:46

Домрачевой не хватило духа осудить власти за насилие против граждан Беларуси

Биатлонистке Дарья Домрачевой не хватило мужества осудить белорусские власти за насилие против мирных граждан даже после жесткого избиения ее родного брата.

Домрачева предпочла присоединиться к группе тех белорусов, которые сидят на заборе, пытаясь мягкими и политкорректными формулировками заболтать, а не решить проблему.

Высказывания Домрачевой ждали многие, но изначально превалировал пессимизм, что даже угроза жизни и здоровью близкого человека может неким образом изменить спортсменку, которая уж слишком была близка к Лукашенко.

Прямая речь Домрачевой:

«Что-то делая, предпринимая какие-то шаги, важно рассчитывать на результат. Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Возможно, это поможет самоутвердиться в глазах других высказывающихся, получить чьё-то одобрение, возможно, на душе станет легче, но к цели точно не приведёт.

Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно, бесполезно с другой стороны, увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах…не важно, случайно оказавшихся в “горячих" местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет - все одинаковы.

Пока, очевидно, что все подобные действия лишь ещё больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку. На данный момент, я пока не вижу того своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране.

А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем “завалили/арестовали/уволили.” Не в первобытном же веке живём…Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и всё обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели – справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране… У всех же эта цель такова?».

Брат Домрачевой, Никита был задержан на Зыбицкой. По его словам, он просто ехал по велодорожке, проходящей в том районе, и попался навстречу отряду силовиков. От него Домрачев смог уехать, но наткнулся на вторую группу сотрудников.

«Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить», - рассказал он.

Между тем, накануне телеграм-канал «Шпиц первого» сообщил, что Лукашенко лично поручил Нателье Кочановой урегулировать проблему с Домрачевой, опасаясь, что «переход Даши на сторону Народа» вызовет реакцию посадок.

«Идут торги (общение). Одно из предложений брату - стать главным архитектором города Минска, через сначала областной центр, любой. И другие привилегии», - сообщил телеграм-канал.

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