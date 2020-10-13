Правозащитники: В минувший понедельник в Беларуси были задержаны более 72 человек

На утро 13 октября число задержанных участников Марша пенсионеров и вечерних акций протеста, прокатившихся по всему Минску в понедельник, 12 октября, превысило 72 человека, сообщает правозащитный центр «Весна».

Большинство участников протестов было задержано в Минске. Уровень насилия со стороны силовиков неуклонно растет, что не может не вызывать ответную реакцию протестующих. В списке задержанных напротив нескольких фамилий есть пометки «сильно избит» или «увезла скорая».

Силовики вновь применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а также громили автомобили граждан. По дворам и спальным районам облавы продолжались в течение всего вечера вплоть до глубокой ночи.

Протестующие выстраивались в цепи, перекрывали проспекты, «гуляли» колоннами, в Шабанах жгли покрышки.