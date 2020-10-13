Последнее обновление: 13.10.2020 21:11

Власти Беларуси арестовали третьего члена фем-группы КС

Член основного состава Координационного совета и координатор фем-группы КС Светлана Гатальская была сегодня приговорена к 15 суткам административного ареста.

Об этом сообщила пресс-служба КС.

Вчера стало известно, что две коллеги Светланы по фем-группе КС, задержанные на прошлой неделе, Ольга Шпарага и Юлия Мицкевич, получили по 15 суток административного ареста.

«Координационный Совет настаивает на немедленном прекращении давления на координаторов фем-группы и всех беларусок и беларусов, которые борются за свои права исключительно законными методами», - говорится в сообщении.

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